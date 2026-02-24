В Москве за 60 млн рублей выставят на аукцион одну из крымских работ Айвазовского

1 марта в столице пройдут торги, на которых выставят картину кисти Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1861 году. Об этом сообщается на сайте Московского аукционного дома.

Как отмечается в описании лота, ночные морские пейзажи занимали особое место в творчестве Ивана Айвазовского. Художник нередко изображал луну и её отражение, дополняя композицию силуэтами парусников в море или лодок у берега. В таких работах особенно заметна тонкость его живописной манеры — умение передавать едва уловимые оттенки неба и воды, а также выразительные эффекты, создающие ощущение глубины и движения. Работу оценили в 60 млн рублей.

На аукционе также представят пейзаж Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года — его эстимейт составляет 50 млн рублей. В аукционном доме обращают внимание, что сумеречный вечер в глубинке — один из характерных сюжетов Левитана.

Работа Левитана ранее принадлежала советскому учёному Владимиру Миткевичу — изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин. Полотно дважды экспонировалось в Третьяковской галерее — в 1938-м и 1960-м, а в 1960–1961 годах его показывали в Русском музее.

Среди других заметных лотов — «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года с резервной ценой 45 млн рублей. В 1920-м картину из личной коллекции художника приобрёл юрист и меценат Василий Леви, позднее работу передали в дар галерее Stiftelsen Jämtlands läns Konstförening в Швейцарии.

На аукционе также представят «За шитьём» Валентина Серова 1896 года с оценкой 50 млн рублей, «Женский портрет» Кузьмы Петрова-Водкина, «Курочки» Виктора Васнецова, «Осень на Оке» Василия Поленова и другие произведения.