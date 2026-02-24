В МВД запатентовали дрон с громкоговорителем и перцовыми баллончиками

В России специалисты Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульный комплекс для наблюдения за массовыми мероприятиями. Об этом со ссылкой на описание к патенту сообщает ТАСС во вторник, 24 февраля.

В документах говорится, что аппарат сможет выявлять несанкционированные митинги и реагировать на них: предупреждать участников через громкоговорящую связь или применять специальные средства для пресечения нарушений.

Беспилотник предлагают создать на базе квадрокоптера с системой навигации и дистанционным управлением. Снизу корпуса предусмотрено устройство для отстрела патронов, по бокам — обоймы со стволами и лазерными целеуказателями, сверху — блок громкоговорящей связи. В качестве зарядов в устройстве отстрела, как указано в патенте, планируется использовать не менее четырёх аэрозольных малогабаритных баллончиков БАМ-ОС 18×55 с веществом на основе экстракта красного жгучего перца.

«[Ещё] техническое решение может быть использовано для обнаружения и предотвращения проникновения на объект. Путём передачи голосовых сообщений оно может быть использовано при проведении агитационных мероприятий. Посредством сирены голосовых сообщений или активных действий (перцовый выстрел) возможно использование для отпугивания агрессивных животных», — добавили авторы проекта.