Топовый Левитан и бюджетный «Ёжик в тумане»: в Москве 1 марта продадут отечественную живопись на 1 млрд рублей

Московский аукционный дом 1 марта проведёт торги, на которых будут представлены 245 произведений отечественного искусства, в том числе работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Виктора Васнецова и других. Общая стоимость лотов оценивается в 1 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

«В каталог вошли произведения из частных коллекций, ранее участвовавшие в выставках уровня Третьяковской галереи, а также вещи из собраний людей, чьи имена неотделимы от истории России. Чистый провенанс работ, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции — 1 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе аукционного дома.

Топ-лотом торгов станет пейзаж Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года, оценённый в 50 млн рублей. Картина принадлежала советскому учёному-изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу и была представлена публике дважды в Третьяковской галерее в 1938 и в 1960, а также в Русском музее в 1960-1961 гг. Подлинность и происхождение картины подтверждает автограф художника.

Пейзаж кисти Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» — это полотно размером более полуметра с автографом мастера, оценивается в 60 млн рублей. Среди лотов будут и более бюджетные предложения, например, «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна стоимостью 100 тыс. рублей.

Торги будут проходить в онлайн-режиме, а также очно.