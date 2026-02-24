Мелочь, а приятно: в Монголии каждый гражданин страны получит по 18 долларов за экспорт угля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Все граждане Монголии получат дивиденды от продажи угля за границу государственной компанией. Размер выплат составит примерно 18 американских долларов. Об этом сообщает ТАСС во вторник,24 февраля.

Одно из крупнейших месторождений открыли ещё в 1950-е годы советские геологи. В 90-ые добыча угля перешла в частные руки, но в 2008-м государство вернуло себе контроль над национальными богатствами. Спустя четыре года каждый из 2,5 млн граждан страны получил акции угледобывающего предприятия. В январе 2024 года правительство Монголии приняло решение, что родившиеся после 11 апреля 2012 года, а это более миллиона граждан, также получат акции и прибыль по ним.