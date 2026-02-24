Не все игрушки одинаково полезны: в детских садах останутся только те, что соответствуют традиционным российским ценностям

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Минпросвещения России подготовит для детских садов список игр и игрушек, которые не только будут способствовать развитию ребёнка, но и смогут соответствовать традиционным российским ценностям. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов во вторник, 24 февраля.

«Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребёнка», — сказал министр.

По мнению Кравцова, благодаря игрушкам, дети должны узнавать об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны. Поэтому инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.