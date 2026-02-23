Двое из ларца: бывший военкор и потомок иммигрантов претендуют на политическое наследство Трампа

Американская пресса называет вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио потенциальными преемниками Дональда Трампа в Белом доме. Об этом пишет «Коммерсант» в понедельник, 23 февраля.

У каждого из потенциальных кандидатов в президенты есть определённые козыри.  У Джей Ди Вэнса, работавшего военкором в Ираке, уже сформирована команда политических консультантов, которая может организовать и провести предвыборную кампанию. 

У внука кубинского иммигранта Марко Рубио нет пока собственного штаба, и он заявлял, что готов поддержать нынешнего вице-президента. При этом Марко чаще появляется в новостях и такая публичность пользуется одобрением Дональда Трампа. По последним опросам общественного мнения пока перевес в пользу Вэнса 53% против 7%.

В сентябре 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп раздражён действиями России по украинскому вопросу.

