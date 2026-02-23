Словакия объявила Украине электрический пост

Братислава больше не будет поставлять Киеву электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в понедельник, 23 февраля.

«С сегодняшнего дня в силе то, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — заявил Фицо в ходе видеообращения в социальных сетях.

Решение словацкой стороны обусловлено тем, что соседи приостановили поставки нефти в республику по трубопроводу «Дружба» из России. Из-за этого Словакия столкнулась с дефицитом топлива и вынуждена была направлять на нефтеперерабатывающие заводы сырьё из национальных резервных хранилищ.