Экс-премьера Польши Моравецкого заподозрили в крупной угольной махинации

В Польше бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого заподозрили в нарушениях при импорте угля в 2022–2023 годах. Об этом телеканал TVP Info сообщает в понедельник, 23 февраля.

Правительственное агентство стратегических резервов (RARS) подало заявление о возможном преступлении, связанном с закупками топлива в период энергетического кризиса. Глава МВД республики Марчин Кервиньский заявил, что так называемый «угольный скандал» — это уже факт, а сумма предполагаемого ущерба может достигать почти миллиарда злотых.

По словам министра, в 2022 году, после введения эмбарго на российский уголь, в правительстве дважды принимали решения о срочной закупке топлива для домохозяйств. Всего власти закупили около 750 тысяч тонн угля более чем на 1,3 млрд злотых. Основные поставки шли из Казахстана (54%), Колумбии (31%) и Австралии (14%).

Позднее выяснилось, что значительная часть топлива не соответствовала стандартам. Как утверждает Кервиньский, почти 40% партии составлял мелкий уголь. Эксперты считают, что после распродажи оставшихся запасов удастся вернуть лишь около 300 млн злотых. Остальные средства могут стать безвозвратной потерей для бюджета.

Глава МВД уточнил, что в деле могут появиться и другие фигуранты — уведомление в прокуратуру планируют расширить.