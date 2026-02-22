Российские авиакомпании вывезли всех своих туристов с Кубы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские авиакомпании завершили программу вывозных рейсов с Кубы. Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса в воскресенье, 22 февраля.

Программа стартовала 13 февраля на фоне проблем с поставками авиакеросина на остров. За это время перевозчики выполнили девять рейсов из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина в Москву. В Россию вернулись почти 4,3 тысячи пассажиров.

Рейсы выполняли авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» (Nordwind). Последний борт из Варадеро приземлился в Шереметьево в 17:27 по московскому времени. В Минтрансе отметили, что возможность возобновления полётов обсудят после нормализации ситуации с поставками топлива.