Bloomberg: возможная сделка Netflix и Warner Bros. Discovery может ударить по кинотеатрам

Потенциальное объединение стримингового сервиса Netflix и медиахолдинга Warner Bros. Discovery может изменить правила проката фильмов. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что кинотеатры только начали приходить в себя после затяжного кризиса.

По данным агентства, главный вопрос — сколько времени фильмы будут идти на больших экранах до появления на стриминге. Сейчас для многих релизов действует так называемое «театральное окно» — период эксклюзивного показа в кино.

Netflix пообещал сохранять прокат своих картин в кинотеатрах не менее 45 дней. Как полагают в Bloomberg, это заявление сделали, чтобы успокоить представителей отрасли. Тем более что ранее глава компании Тед Сарандос называл формат похода в кино постепенно теряющим актуальность.

В кинотеатральной индустрии к таким обещаниям относятся настороженно. Руководитель объединения Cinema United Майкл О'Лири заявил, что новые комментарии Netflix пока не подтверждают реальной долгосрочной поддержки традиционного проката.