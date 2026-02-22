Bloomberg: возможная сделка Netflix и Warner Bros. Discovery может ударить по кинотеатрам

Потенциальное объединение стримингового сервиса Netflix и медиахолдинга Warner Bros. Discovery может изменить правила проката фильмов. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что кинотеатры только начали приходить в себя после затяжного кризиса.
По данным агентства, главный вопрос — сколько времени фильмы будут идти на больших экранах до появления на стриминге. Сейчас для многих релизов действует так называемое «театральное окно» — период эксклюзивного показа в кино.
Netflix пообещал сохранять прокат своих картин в кинотеатрах не менее 45 дней. Как полагают в Bloomberg, это заявление сделали, чтобы успокоить представителей отрасли. Тем более что ранее глава компании Тед Сарандос называл формат похода в кино постепенно теряющим актуальность.
В кинотеатральной индустрии к таким обещаниям относятся настороженно. Руководитель объединения Cinema United Майкл О'Лири заявил, что новые комментарии Netflix пока не подтверждают реальной долгосрочной поддержки традиционного проката.
В конце октября Warner Bros. Discovery сообщала, что рассматривает разные варианты реструктуризации — от разделения бизнеса на две компании до продажи всей корпорации или отдельных активов. Уже 5 декабря стало известно, что кинокомпания согласилась продать Netflix свои стриминговые и студийные подразделения за 82,7 млрд долларов: в случае завершения сделки под контроль сервиса перейдут HBO Max, платный канал HBO, а также права на «Гарри Поттера», «Игру престолов», «Гражданина Кейна», «Касабланку» и другие проекты. Президент США Дональд Трамп призывал пересмотреть условия слияния, чтобы на рынке не появился гигант со слишком большой долей и чрезмерным влиянием.