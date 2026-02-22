Россия и Беларусь планируют запустить новые пригородные поезда между приграничными регионами

Власти России и Беларуси рассматривают возможность запуска пригородных поездов между рядом приграничных областей. Об этом, ссылаясь на первого замначальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александра Хорошевича, пишет РИА Новости в воскресенье, 22 февраля.

В перспективе пригородное сообщение могут наладить между Псковской областью и Витебской областью, а также между Брянской и Гомельской областями. Сейчас стороны прорабатывают запуск трансграничных перевозок между сопредельными территориями двух стран. Уже в апреле планируется открыть движение по двум маршрутам от Смоленска — до Витебска и Орши.

По словам представителя БЖД, запуск этих направлений станет шагом к формированию единого транспортного пространства Союзного государства и создаст условия для дальнейшего расширения железнодорожного сообщения на других приграничных маршрутах.