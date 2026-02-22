Литва может потерять 25% населения к концу века — власти республики

Численность постоянных жителей Литвы к 2100 году может уменьшиться примерно на 25%. Об этом, ссылаясь на гендиректора Государственного агентства данных (ГАД) республики Ингу Масюлите-Шукевич, пишет портал Delfi в воскресенье, 22 февраля.

В демографическом прогнозе отмечается, что за последние 20 лет население страны сокращалось вплоть до 2022 года, а с 2023-го начало расти за счёт иммиграции. Сейчас в Литве проживает на 468 тысяч человек (13,9%) меньше, чем в начале 2005 года.

Как отметила эксперт, в стране уменьшается число детей и людей трудоспособного возраста, при этом доля пожилых растёт. В начале 2026 года около 21,5% постоянных жителей составляли пенсионеры.

Согласно основному и наиболее вероятному сценарию, к началу 2050 года в Литве будут проживать около 2,68 млн человек — на 210 тысяч (7,3%) меньше, чем в начале 2025-го. Спустя пятнадцать лет население сократится до 2,389 млн, а к 2100 году — до 2,152 млн человек.