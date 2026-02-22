С 1 сентября обществознание уберут из программы восьмых классов

С 1 сентября 2026 года обществознание будут преподавать только с девятого по одиннадцатый классы. Об этом, ссылаясь на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова, пишет РИА Новости в воскресенье, 22 февраля.

Министр отметил, что переход на новые программы проходит постепенно, а подготовку единых учебников по обществознанию для старших классов специалисты уже завершили.

В Минпросвещения также утвердили перечень обязательных предметов для получения основного общего образования. В учебный план 2026/2027 года войдут русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.

Предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будут изучаться по заявлению родителей. Также со следующего учебного года школьники начнут осваивать новый курс «Духовно-нравственная культура России».