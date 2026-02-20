Лунная прогулка: американцы 6 марта полетят к спутнику Земли

ВКонтакте

НАСА определилось с запуском программы «Артемида II». Впервые за полвека люди отправятся к спутнику Земли 6 марта. Об этом объявили на специальной пресс-конференции.

Экипаж корабля «Орион» из 4 космонавтами: Рейда Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и Джереми Хансена уже поместили на так называемый мягкий карантин. За 5 дней до старта путешественников «законсервируют» окончательно.

Задача, стоящая перед астронавтами, — протестировать все системы корабля в условиях дальнего космоса и начать подготовку полёта к Марсу. Корабль облетит Луну и окажется на её обратной стороне, примерно в 9 тыс. км от поверхности спутника Земли. Так что сможет одновременно наблюдать за родной планетой и её соседкой.

На обратном пути вместо двигателей будут использовать гравитационное поле Земли и Луны, обеспечивая естественное притяжение «Ориона» к Земле во время свободного возвращения. Путешествие должно занять 17 дней.