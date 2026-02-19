Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подал иск из-за отказа отправить его на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов подал административный иск к Минобороны и военному комиссариату Москвы. Поводом стало отсутствие ответа на его повторное заявление об отправке в зону СВО, пишет «Коммерсант» в четверг, 19 февраля.
По данным издания, первое заявление Иванов направил из СИЗО «Лефортово» в июле 2025 года. Он просил направить его на службу в должности, соответствующей воинскому званию майора. В октябре получил отказ: в документе говорилось, что в группировке «Запад» нет вакансий по этой специальности.
В ноябре экс-замминистра подал повторное обращение, заявив о готовности служить на любой должности и в любом звании. Однако, как указано в иске, ответа в установленный 30-дневный срок он так и не получил.
Иванов просит суд признать бездействие военных незаконным и обязать ответчиков провести отбор на военную службу и заключить с ним контракт. Ответчиками по делу указаны Минобороны, военный комиссариат Москвы и единый пункт отбора на контрактную службу.
Тимура Иванова задержали в 2024 году по делу о взятке в особо крупном размере. В июле 2025-го суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам колонии, а также штрафу в 100 млн рублей. Осенью экс-замминистра признали банкротом и начали распродажу его имущества. Иванов вызывался поехать штурмовиком на СВО.