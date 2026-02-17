Индия вводит смертную казнь за изнасилование

ВКонтакте

В Индии внесли поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за изнасилование. Об этом пишет «Комсомольская правда» во вторник, 17 февраля.

Законопроект ещё должен подписать президент страны и утвердить парламент. В новом документе резко ужесточаются наказания почти за все изнасилования. Например, до 20 лет увеличивается минимальный тюремный срок за групповые изнасилования, изнасилования несовершеннолетних и изнасилования, совершённые полицейскими, а также вводится смертная казнь в тех случаях, когда жертва погибает или становится инвалидом. Также преступлениями теперь будут считаться вуайеризм (подглядывание) и навязчивое преследование.

Поводом к изменениям стали массовые волнения и протесты вызванные последним громким случаем, произошедшим в декабре 2025 года. 23-летняя студентка скончалась после того, как над ней надругались в автобусе. В Дели сейчас судят шестерых насильников, которые, не признают себя виновными.