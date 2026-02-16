Сейчас отсюда вылетит птичка: в России предложили доставлять анализы в поликлинику с помощью дронов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2026 год включена возможность использования больницами и поликлиниками беспилотной авиации. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в понедельник, 16 февраля.

Медучреждения могут с помощью дронов доставлять в отдалённые районы лекарства или забирать у пациентов анализы, что повысит скорость диагностики и качество оказания помощи.

«С этого года в программе госгарантий появилось новшество: можно использовать, привлекать и оплачивать беспилотную авиацию для доставки анализов из отдалённых населённых пунктов в лаборатории. Это скорость, качество, это всё увязывается в единые программы», — пояснил министр.