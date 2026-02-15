Со здоровой головы на больную: юрист объяснил, кто ответит за упавший с крыши снег

ВКонтакте

Если наледь или снежная глыба падают на человека, ответственность обязательно наступает — вопрос лишь в том, кто понесёт наказание. Об рассказала кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой МГЮА им. О.Е. Кутафина Елена Гринь, её слова «Российская газета» приводит в воскресенье, 15 февраля.

По словам эксперта, в случае вреда жизни или здоровью возмещаются утраченный заработок и расходы на лечение, а также может быть взыскан моральный вред. Прежде всего нужно определить, кто несёт ответственность.

В случае с офисами и торговыми центрами за очистку кровли отвечает собственник здания. Многое зависит от договоров с арендаторами: иногда обязанность по уборке снега может быть прописана за ними. Однако ситуация, при которой никто не несёт ответственности, исключена, подчёркивает Гринь.

С многоквартирными домами ситуация проще — за состояние крыши отвечают управляющая компания или ТСЖ. Именно они обязаны своевременно устранять опасные снежные образования, привлекая подрядчиков или выполняя работы своими силами.

Если же снег или лёд упали с окна, лоджии или самовольно установленного козырька конкретной квартиры, ответственность несёт собственник жилья. Балконная плита относится к общему имуществу, но находится в зоне контроля владельца.

Как уточнили в Роскачестве, сосульки, снежные свесы и наледь высотой более 30 см надо убирать сразу после образования, но только в дневное время. В остальных случаях очистка крыши должна проводиться не позднее двух суток после снегопада.