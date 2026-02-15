Президент Польши высказался за участие страны в ядерном проекте

ВКонтакте

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею присоединения страны к ядерному проекту. Его слова издание Polsat News приводит в воскресенье, 15 февраля.

Глава республики считает, что Варшава может двигаться к участию в ядерной программе, соблюдая международные обязательства. Как добавил Навроцкий, сейчас страна находится в сложной геополитической обстановке и заинтересована в усилении собственной безопасности.

«[Я] большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. <...> Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — страна на грани вооружённого конфликта», — заявил польский президент.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы, Кароль Навроцкий признал, что Россия может негативно отнестись к подобным действиям со стороны Польши.