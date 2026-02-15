Эксперт спрогнозировал снижение цен на жильё в России

ВКонтакте

Снижение спроса на ипотеку и сокращение доходов населения могут привести к удешевлению жилья в РФ. Такой прогноз сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его ТАСС цитирует в воскресенье, 15 февраля.

«Наверное, сейчас начнет дешеветь жильё. Потому что у нас, как говорится, есть проблема: ипотека сократилась, доходы граждан тоже. Все, кто хотел инвестиционное жильё купить, наверное, купили. И сейчас надо распродавать то, что понастроили. Поэтому тоже можно, как говорится, посмотреть по сторонам», — отметил эксперт.

Глава РСПП добавил, что снижение стоимости может стать возможностью для покупки на «дне» рынка — такого актива, который в будущем не потеряет в цене. При этом Шохин подчеркнул: рассчитывать на устойчивый доход от одного инструмента не стоит, важен широкий выбор вариантов вложений.

Специалист также заявил, что банковские депозиты пока сохраняют привлекательность и, вероятно, останутся выгодными и в 2026 году. По его оценке, высокая доходность вкладов в прошлые годы даже сдерживала развитие фондового рынка:

«Например, в России до недавнего времени депозиты были устойчивым, надёжным методом вложения. Отсюда и фондовый рынок не развивался, и инвестиции. И даже неплатежи между партнёрами были связаны с тем, что очень выгодно было класть деньги на депозит. Лучше подержать полгода, задержав и даже заплатив штраф за просрочку, но поддержать деньги на депозите. Сейчас пока депозиты ещё привлекательны. И ещё, наверное, в 2026 году они будут оставаться привлекательными», — заключил Александр Шохин.