На Земле началась вторая за февраль магнитная буря

Ночью на Земле зафиксировали очередное усиление солнечной активности — оно стало вторым с начала месяца. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в воскресенье, 15 февраля.

Максимум пришёлся примерно на 5:00 по московскому времени: показатель достиг G1.3 по шкале от 1 до 5, что соответствует слабому уровню с переходом к среднему. Причиной специалисты называют крупную солнечную корональную дыру, расположенную напротив Земли. Учёные также отмечают, что буря началась примерно на сутки раньше ожидаемого срока.

Предыдущее возмущение регистрировали 5 февраля, перерыв составил 10 суток. В лаборатории отмечают, что февраль 2026-го пока выглядит спокойнее января, который стал рекордным за десятилетие по числу дней с магнитными бурями. Тогда основная активность пришлась на вторую половину месяца.

Период геомагнитных возмущений может продлиться до двух суток, однако воздействие будет неравномерным — возможны кратковременные всплески на фоне относительно спокойных промежутков. Выход показателей выше уровня G2 специалисты считают маловероятным.

На фоне бури усилились полярные сияния: индекс яркости в пике достиг 8,6 по 10-балльной шкале. Лучшие условия для наблюдения пришлись на период с 1:00 до 5:00 по московскому времени. Сообщения о сияниях поступали в основном из северо-западных регионов страны.

«Возможности для наблюдения сияний над территорией страны сохранятся ещё около трёх месяцев, до середины мая», — пишут астрономы. После из-за сокращения тёмного времени суток и большой высоты Солнца над горизонтом увидеть явление станет практически невозможно даже при очень мощных вспышках.