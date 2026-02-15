В Финском заливе этой зимой льда больше, чем за последние 15 лет — учёные

ВКонтакте

В Финском заливе в начале февраля сформировалось аномально большое количество льда. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на данные Финского метеорологического института.

По информации издания, лёд продвигается вдоль финского побережья и уже достигает Архипелагового моря — части Балтики между Ботническим и Финским заливами. Ближе к России корка тоже сформировалась, а возле эстонского побережья, в районе Таллина, вода остаётся открытой.

«Весь Финский залив не покрыт льдом, потому что лёд движется в сторону моря. Недавно он сначала дрейфовал на восток, а теперь движение повернуло в сторону финского побережья», — заявил гляциолог Алекси Арола.

По словам специалиста, в районе архипелага толщина ровного льда составляет от 10 до 40 см. Последний раз столь обширное замерзание Балтийского моря наблюдалось зимой 2010–2011 годов. Тогда вся северная часть акватории была полностью покрыта льдом, а пик пришёлся на 25 февраля — площадь ледового покрова достигла 309 тысяч км2.