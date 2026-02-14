СБУ начала досудебное расследование в отношении Нурлана Сабурова

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова. Об этом, ссылаясь на украинского адвоката Евгения Пронина, пишет ТАСС в субботу, 14 февраля.

«Служба безопасности Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебное расследование по моему заявлению о совершении уголовного правонарушения гражданином Республики Казахстан <...> Нурланом Сабуровым», — сказал Пронин

В апреле 2022 года Сабуров был включён в базу данных украинского сайта «Миротворец», который публикует сведения о лицах, считающихся угрозой национальной безопасности Украины. Подробности расследования на данный момент не раскрываются.