Неполадка на крупнейшей в мире АЭС задержала запуск шестого реактора

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Шестой реактор крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» в Японии задерживает начало выработки и передачи электроэнергии из-за технической неисправности. Об этом пишет агентство Kyodo.

Первоначально перезапуск реактора планировали на 20 января, затем дату перенесли на 21-е. После выявления неполадок оператор станции взял паузу для их устранения, и реактор удалось запустить лишь 9 февраля.

Ожидалось, что в тестовом режиме он начнёт вырабатывать электроэнергию во второй половине дня в воскресенье. Однако из-за выхода из строя прибора регулирования нейтронного потока в корпусе реактора процесс задержится как минимум на полсуток.

Согласно прежним планам, промышленная генерация должна была стартовать 18 марта. Пока неизвестно, повлияет ли текущая задержка на эти сроки.

АЭС «Касивадзаки-Карива» имеет установленную мощность 8,2 гигаватта и считается крупнейшей в мире. Последний из семи её реакторов начал работу в 1997 году. В 2003 году станцию полностью остановили из-за нарушений в документации, затем она вновь прекращала работу после сильного землетрясения в Ниигате в 2007 году.

После аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году все реакторы были остановлены. В 2017 году японский регулятор разрешил перезапуск шестого и седьмого энергоблоков, однако в 2021 году из-за выявленных нарушений антитеррористической защиты работу станции вновь приостановили почти на три года.