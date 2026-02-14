Премьер Дании отказалась оценивать стоимость Гренландии

ВКонтакте

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась отвечать на вопрос о возможной стоимости Гренландии. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 14 февраля.

Во время панельной дискуссии главу правительства спросили, может ли она оценить цену острова.

«Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?» — заявила Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что Дания остаётся суверенным государством и придерживается демократических принципов.

«Королевство Дания является суверенным государством, и мы должны уважать право людей на самоопределение. Гренландский народ ясно дал понять, что не хочет становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом», — отметила она.

Гренландия входит в состав Датского королевства на правах широкой автономии. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединённых Штатов. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали, что рассчитывают на уважение своей территориальной целостности.