Премьер Дании отказалась оценивать стоимость Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности отказалась отвечать на вопрос о возможной стоимости Гренландии. Об этом пишет РИА Новости в субботу, 14 февраля.
Во время панельной дискуссии главу правительства спросили, может ли она оценить цену острова.
«Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?» — заявила Фредериксен.
Премьер подчеркнула, что Дания остаётся суверенным государством и придерживается демократических принципов.
«Королевство Дания является суверенным государством, и мы должны уважать право людей на самоопределение. Гренландский народ ясно дал понять, что не хочет становиться американцами. Они хотят оставаться гренландским народом», — отметила она.
Гренландия входит в состав Датского королевства на правах широкой автономии. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединённых Штатов. Власти Дании и Гренландии в ответ подчеркивали, что рассчитывают на уважение своей территориальной целостности.
Вице-спикер парламента Гренландии ответил на заявления Трампа о покупке острова.