В Китае начали праздновать Масленицу с блинами и хороводами

В китайском городе Шэньян стартовали праздничные гуляния в преддверии Масленицы. Об этом, ссылаясь на генеконсульство РФ, пишет ТАСС в субботу, 14 февраля.

Соотечественники и местные жители познакомились с традициями древнего славянского праздника, попробовали блины с различными начинками и приняли участие в народных забавах. На площадке работали семейные игровые зоны: гости перетягивали канат, участвовали в «метании блинов», а для детей организовали шуточные бои подушками. В программе также были народные танцы и общий хоровод.

Кульминацией стало традиционное сожжение чучела «Матрёны» — символа уходящей зимы.

«Многие гости впервые узнали о смысле масленичной недели и символике блинов как «солнышка», призывающего тепло», — сообщили в генконсульстве.

Дипломаты рассказали участникам об истории праздника и его обрядах, пояснили значение блинов как главного угощения. Завершилось мероприятие коллективным исполнением русских песен под аккомпанемент аккордеона.

В дипмиссии добавили, что в ближайшие дни масленичные гуляния пройдут и в других городах Китая — Пекине, Харбине, Гуанчжоу, Даляне и других. Гостей ждут интерактивные программы, народные игры и финальные огненные представления, символизирующие обновление и приход весны.