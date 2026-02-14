Учёные: короткие пробежки снижают риск панических атак

ВКонтакте

Бразильские исследователи из Университета Сан-Паулу выяснили, что короткие, но интенсивные кардионагрузки могут снижать частоту панических атак. Результаты эксперимента показали: даже 30-секундные спринты способны заметно улучшить состояние пациентов. Об этом пишет Psychology Today.

В исследовании приняли участие 72 взрослых человека с ранее диагностированным паническим расстройством. Все они вели малоподвижный образ жизни и не принимали психиатрических препаратов. Добровольцев случайным образом разделили на две группы: одна проходила 12-недельную программу интенсивных тренировок, вторая занималась релаксационными практиками.

По итогам эксперимента улучшения отметили в обеих группах, однако у участников, выполнявших спринтерские тренировки, положительная динамика оказалась более выраженной. У них реже фиксировались новые эпизоды панических атак и симптомы депрессии.

Учёные предполагают, что эффект связан с адаптацией к телесным ощущениям. Во время бега учащается сердцебиение и дыхание — те же симптомы, которые часто пугают людей при панической атаке. Регулярно сталкиваясь с ними в безопасной обстановке, человек перестаёт воспринимать их как угрозу.

Авторы работы считают, что полученные данные могут повлиять на подходы к лечению панического расстройства. В будущем специалисты могут чаще рекомендовать сочетание психотерапии и медикаментозного лечения с физической активностью.