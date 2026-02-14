Роспотребнадзор заблокировал около 3 тысяч сайтов с запрещёнными БАД

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России заблокировано около 3 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещённых биологически активных добавок. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, пишет РИА Новости в субботу, 14 февраля.

По данным ведомства, среди выявленных площадок были страницы интернет-магазинов, карточки товаров и объявления о продаже продукции без государственной регистрации и с запрещёнными компонентами. В их числе — таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы и так называемые лимфодренажные напитки.

Также обнаружены капсулы для сна и средства от стресса с гамма-аминомасляной кислотой, которая относится к фармацевтическим субстанциям и не допускается в составе БАД. Кроме того, выявлены добавки с мелатонином животного происхождения и витамином D3 в дозировке 125 мкг (5000 МЕ), что значительно превышает допустимую норму для БАД — 15 мкг (600 МЕ).

В Роспотребнадзоре напомнили, что приобретать биодобавки следует только у официальных поставщиков и в аптеках, а также проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве продукции можно обратиться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).