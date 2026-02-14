В ЦБ сообщили о рекордных накоплениях россиян в наличных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Банка России.

За год объём наличных рублёвых сбережений вырос на 4,6%. Для сравнения, в 2024 году рост составлял всего 0,1%.

Также увеличился объём наличной иностранной валюты на руках у граждан. По данным агентства, впервые за три года показатель показал рост — на 100 миллионов долларов, достигнув 92,2 миллиарда долларов.