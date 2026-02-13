На Солнце появился смайлик размером 1,5 млн километров

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На Солнце появились две активные области и огромный протуберанец, которые можно принять за гигантский смайлик. Фото улыбающейся звезды опубликовали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 13 февраля.

«Огромный смайлик размером 1,5 миллиона километров представляет собой сейчас Солнце. Глазами звезды являются две крупные активные области (каждая примерно в 10 раз больше Земли), а «улыбку» образует гигантский протуберанец размером около полумиллиона километров. Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишён скепсиса», — считают учёные.

Астрофизики отметили, что в данный момент Солнце смотрит именно на Землю. Все остальные ближайшие планеты: Венера, Меркурий и Марс, находятся сейчас с обратной стороны.