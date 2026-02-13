Сенатор от Калининградской области назвал снижение ключевой ставки прекрасной новостью

ВКонтакте

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал решение Центробанка снизить ключевую ставку до 15,5% годовых, назвав его «прекрасной новостью». Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 13 февраля.

«На фоне не самой простой ситуации в экономике, а также повышения НДС было много скептических прогнозов. Прекрасно, что Банк России их развеял. Регулятор всегда правильно оценивал риски, и если планомерное снижение ставки продолжено, значит, ситуация с инфляцией находится под контролем», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Центробанк снизил ставку на 0,5 процентного пункта, и это уже шестое подряд смягчение денежно-кредитной политики.