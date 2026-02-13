ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. Об этом сообщается на сайте регулятора в пятницу, 13 февраля.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение», — говорится в сообщении.