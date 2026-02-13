В России стали реже выявлять детское ожирение — Минздрав

ВКонтакте

Рост первичной заболеваемости ожирением среди детей в России существенно замедлился — до 1,4% в год против почти 5% ранее. Об этом заявила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова на XXVII Конгрессе педиатров России с международным участием. Чиновницу цитирует ТАСС в пятницу, 13 февраля.

По её словам, достигнутые результаты — следствие реализации комплекса мер по борьбе с детским ожирением, разработанных по поручению правительства РФ.

«Он касается в основном не медицинских мер, а мер укрепления общественного здоровья, рационального питания, в том числе в школах, просветительской работы», — отметила Котова.

В Минздраве подчёркивают, что, несмотря на положительную динамику, проблема остаётся актуальной, и ей необходимо продолжать уделять внимание.