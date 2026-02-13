Опрос ФОМ: Путину доверяют 78% россиян, работу президента одобряют 80%

Согласно свежим данным «Фонда общественного мнения» (ФОМ), 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 80% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Результаты исследования публикует РИА Новости в пятницу, 13 февраля.
Недоверие российскому лидеру выразили 11% респондентов. Ещё 9% считают, что он не справляется с обязанностями президента.
Работу правительства РФ «скорее хорошо» оценивают 52% опрошенных, недовольны — 27%. Премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 56% россиян, негативно к его деятельности относятся 13%.
Участникам опроса также предложили представить, что выборы в Госдуму РФ состоятся в ближайшее воскресенье. Результаты электоральных предпочтений распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 40%;
- КПРФ — 10%;
- ЛДПР — 8%;
- «Новые люди» — 4%;
- «Справедливая Россия» — 3%.
Опрос «ФОМнибус» проходил с 6 по 8 февраля среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3,6%.
Владимир Путин предложил частично гасить ипотеку семьям, в которых рождается четвёртый ребёнок.