Опрос ФОМ: Путину доверяют 78% россиян, работу президента одобряют 80%

Согласно свежим данным «Фонда общественного мнения» (ФОМ), 78% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 80% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Результаты исследования публикует РИА Новости в пятницу, 13 февраля.

Недоверие российскому лидеру выразили 11% респондентов. Ещё 9% считают, что он не справляется с обязанностями президента.

Работу правительства РФ «скорее хорошо» оценивают 52% опрошенных, недовольны — 27%. Премьер-министра Михаила Мишустина поддерживают 56% россиян, негативно к его деятельности относятся 13%.

Участникам опроса также предложили представить, что выборы в Госдуму РФ состоятся в ближайшее воскресенье. Результаты электоральных предпочтений распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 40%;

КПРФ — 10%;

ЛДПР — 8%;

«Новые люди» — 4%;

«Справедливая Россия» — 3%.

Опрос «ФОМнибус» проходил с 6 по 8 февраля среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 3,6%.