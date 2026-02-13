Макрон вновь предложит странам Европы ядерную защиту Франции — СМИ

ВКонтакте

Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале намерен повторно предложить европейским странам войти под защиту французских сил ядерного сдерживания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, Париж активизировал этот процесс на фоне усиливающейся напряжённости между Европой и США. Обсуждение темы ядерного сдерживания, по информации Bloomberg, станет одной из ключевых тем предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, однако сам Макрон озвучит свою инициативу позже.

«Ряд стран ведёт переговоры об этом вопросе в узком формате — двустороннем или трёхстороннем. Пока они действуют крайне осторожно», — пишет издание.

Предложение Макрона предполагает, что Франция, обладая собственной ядерной триадой, может стать гарантом безопасности для других европейских государств, если американский «ядерный зонтик» перестанет быть надёжным. Однако, как отмечает Bloomberg, реализация такого плана потребует гигантских расходов и может противоречить международным соглашениям, если речь пойдёт о создании независимого арсенала.

Многие эксперты и представители стран Европы относятся к предложению скептически. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что французская ядерная система «не является настоящим зонтом» и потребует больших затрат.

«Франция и Великобритания тратят на обслуживание ядерного арсенала около 12 миллиардов долларов в год — больше половины оборонного бюджета Швеции», — подчёркивается в материале.

В марте 2025 года Макрон уже поднимал эту тему в обращении к гражданам, объявив о начале консультаций с союзниками. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к диалогу. Газета Financial Times сообщала, что обеспокоенность действиями Вашингтона, в том числе попытками перезапуска диалога с Москвой, подтолкнула европейские страны к поиску собственных стратегий безопасности, включая возможность создания альтернативного ядерного щита.