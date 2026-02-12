Исследование: идеалы мужской и женской красоты зависят от поколения и социального статуса

ВКонтакте

Английские исследователи выяснили, как представления об идеальной внешности различаются среди поколений. Об этом пишет Daily Mail.

В опросе приняли участие 1 000 жителей Великобритании — от беби-бумеров до поколения Z. Участникам предложили описать максимально привлекательных мужчин и женщин. Результаты показали: вкусы сильно зависят от возраста.

«Предпочтения в отношении внешности меняются: женщины поколения беби-бумеров чаще выбирают светлые волосы, а молодёжь — тёмные и спортивное телосложение», — пояснили авторы исследования.

Как выбирали красоту:

Беби-бумеры (1946–1964): худощавые брюнеты с голубыми глазами и стройные высокие блондинки с фигурой «песочные часы».

Поколение X (1965–1980): крепкие темноволосые мужчины с карими глазами и кареглазые блондинки.

Миллениалы (1981–1996): стройные круглолицые девушки среднего роста с тёмными волосами и высокие спортивные брюнеты.

Поколение Z (1997–2012): спортивные мужчины и женщины среднего роста с тёмными волосами и карими глазами.

Отдельное исследование показало, что представления об идеалах внешности зависят и от социально-экономического положения респондентов — чем выше статус, тем больше акцент на ухоженность и «дорогую» внешность.