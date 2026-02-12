В Казани созданные для СВО наземные дроны адаптировали для уборки снега

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Казани управляющие компании начали тестировать наземные беспилотники, изначально созданные для нужд специальной военной операции. Об этом, ссылаясь на пресс-службу мэрии, пишет ТАСС в четверг, 12 февраля.

Сейчас в пилотной эксплуатации — два дрона: один сгребает снег, второй — следом отбрасывает его в сторону и разравнивает поверхность. На уборку участка площадью 100 на 50 метров уходит всего 5 минут. Время автономной работы устройства — до 8 часов. Вес дрона — около 500 килограммов. Он может работать при температурах от -25 до +50 градусов и развивает скорость до 20 км/ч.

Наземные дроны изготавливаются на одном из предприятий Татарстана. Изначально технику разрабатывали для зоны СВО, но затем было решено адаптировать её под гражданские задачи. Идея принадлежит мэру Казани Ильсуру Метшину и совпала с инициативой производителя использовать технологии в мирных целях.

По предварительным расчётам, пара таких роботов способна заменить труд 20–30 дворников. В городе при этом по-прежнему не хватает почти 900 сотрудников для работы на придомовых территориях.