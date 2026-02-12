В Госдуме предложили расширить соцгарантии для участников СВО и их семей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму два законопроекта, направленных на усиление социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 12 февраля.

Первый документ предусматривает внеочередное предоставление жилья сотрудникам МВД и Росгвардии, имеющим специальные звания полиции и воспитывающим ребёнка-инвалида с детства. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, такая мера уже действует для других силовых ведомств.

«Законопроект восстанавливает справедливость, обеспечивая равную поддержку всем защитникам», — подчеркнул Якушев.

Второй законопроект касается бесплатного проезда для двух членов семьи или близких родственников военнослужащего от места жительства до госпиталя или другого учреждения, где проходит лечение участник СВО, и обратно.