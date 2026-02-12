В окружении Мерца обеспокоены слухами о возможном выдвижении Меркель в президенты ФРГ

ВКонтакте

Внутри Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем, распространяются опасения, что бывший канцлер Ангела Меркель может стать кандидатом на пост федерального президента. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Слухи о возможном возвращении Меркель в большую политику, пусть и в иной роли, вызывают тревогу у нынешнего партийного руководства. Особое беспокойство вызывает популярность Меркель среди сторонников «Зелёных», которые теоретически могут предложить её в качестве компромиссного кандидата.

«Это поставило бы Мерца в затруднительное положение», — отмечает Bild.

Ангела Меркель и Фридрих Мерц в прошлом неоднократно расходились во взглядах, в том числе по вопросам миграции. После ухода Меркель с поста канцлера ХДС при Мерце взял курс на изменение партийной политики.

На данный момент, по информации издания, ХДС рассматривает два возможных кандидатура на пост главы государства: министра образования Карин Прин и председателя Бундестага Юлию Клёкнер. Несмотря на сильные позиции блока ХДС/ХСС в федеральном собрании, для избрания кандидата потребуется поддержка других партий.

В свою очередь, пресс-секретарь Ангелы Меркель в комментариях СМИ опровергла информацию о планах экс-канцлера выдвигаться в президенты. «Это не имеет оснований», — подчеркнула она.