ФАС проверяет информации о повышении тарифов на мобильную связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку информации о повышении тарифов на услуги связи. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет ТАСС в четверг, 12 февраля.

Ранее СМИ написали, что один из операторов уведомил абонентов об изменении условий обслуживания и увеличил цены с февраля на 10–20%.

«ФАС России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи. В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа», — заявили в пресс-службе.

В ФАС добавили, что при наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.