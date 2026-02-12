ФАС проверит, почему в России так резко выросли цены на огурцы

ВКонтакте

Федеральная антимонопольная служба займётся проверкой резкого подорожания огурцов. Поводом стали обращения к депутату Госдумы Анатолию Выборному, который направил в орган соответствующий запрос, пишут «Известия» в четверг, 12 февраля.

По данным Росстата, с конца декабря цены на овощ выросли на 43%. Парламентарий заявил, что получает жалобы от россиян: в ряде магазинов огурцы сейчас стоят дороже экзотических бананов и ананасов, которые везут из-за границы. По его мнению, такая динамика требует разъяснений.

В Руспродсоюзе отметили, что к февралю средняя розничная цена достигла 300,1 рубля за килограмм. Это более чем вдвое выше уровня трёхмесячной давности, хотя в годовом выражении рост составил всего 1,8%. При этом в оптовом сегменте цены, напротив, снизились: к декабрю прошлого года тонна стоила 178 тыс. рублей против 183,1 тыс. годом ранее.

В ФАС сообщили, что уже направили запросы крупнейшим производителям — среди них группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». Сейчас ведомство анализирует поступающие данные и при наличии нарушений обещает принять меры.