Россия не примет участия в первом заседании Совета мира

Представители России не примут участия в первом заседании Совета мира, которое запланировано на 19 февраля в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову пишет ТАСС.

«Россия не будет представлена на заседании Совета мира», — заявила дипломат на брифинге, добавив, что позиция Москвы по отношению к новому формату продолжает формироваться.