Россия не примет участия в первом заседании Совета мира

Представители России не примут участия в первом заседании Совета мира, которое запланировано на 19 февраля в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову пишет ТАСС.
«Россия не будет представлена на заседании Совета мира», — заявила дипломат на брифинге, добавив, что позиция Москвы по отношению к новому формату продолжает формироваться.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил о создании международной структуры под названием «Совет мира» и начал направлять приглашения лидерам разных стран. Изначально инициативу позиционировали как механизм контроля ситуации в секторе Газа, однако эксперты не исключают, что со временем она может стать альтернативой действующим форматам под эгидой ООН. Владимир Путин, в свою очередь, предлагал направить 1 млрд долларов из замороженных российских активов на финансирование новой площадки для оказания помощи Палестине.