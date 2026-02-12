В официальном магазине Олимпиады продавали футболку с символикой игр 1936 года: после скандала в Германии её убрали

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В официальном интернет-магазине Олимпийских игр появилась футболка с изображением берлинских соревнований 1936 года. После возмущения общественности товар исчез с сайта, пишет газета Bild.

В материале говорится о продукции из так называемой «Коллекции наследия». Её продаёт компания, управляющая магазином по поручению Международного олимпийского комитета. В линейке представлены дизайны разных лет — от Афин 1896 года до Пекина 2018-го. Среди них был и постер Берлина 1936 года, который использовали для оформления футболки.

На изображении — античная статуя с лавровым венком, квадрига Бранденбургских ворот и олимпийские кольца. Именно этот официальный плакат времён Третьего рейха стал поводом для споров.

Как напоминает издание, соревнования 1936 года нацистская Германия активно использовала как инструмент пропаганды. Власти стремились продемонстрировать миру «открытую и миролюбивую» страну, несмотря на уже начавшиеся преследования евреев и политических оппонентов.

С критикой выступила спортивный эксперт и представитель партии «Зелёные» Клара Шедлих. По её словам, берлинский турнир стал ключевым пропагандистским проектом нацистского режима, а потому использование такой символики без пояснений выглядит проблематично.

После публикации материала футболка с этим дизайном пропала из онлайн-магазина.