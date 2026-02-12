Южнокорейская разведка заявила, что Ким Чен Ын готовит дочь в свои преемники

ВКонтакте

В КНДР фактически обозначили дочь Ким Чен Ына будущим лидером страны. Об этом депутатам парламента Южной Кореи сообщила Национальная разведывательная служба (NIS), передаёт агентство Yonhap в четверг, 12 февраля.

Ким Чжу Э, как отмечают специалисты, стала чаще появляться на ключевых государственных мероприятиях. Политик присутствовала на годовщине основания Корейской народной армии, посетила мавзолей Кымсусан вместе с родителями, а также, как утверждается, высказывает мнение по отдельным политическим вопросам.

В NIS отметили, что это уже не просто подготовка к возможной передаче власти. Если раньше спецслужба называла Чжу Э «наиболее вероятной преемницей» и говорила о её обучении, то теперь речь идёт о «стадии фактического обозначения наследницы».

В Сеуле намерены внимательно следить за партийным съездом, который должен пройти в КНДР в конце февраля. Если Чжу Э появится на нём или получит официальный статус, это может окончательно закрепить её положение в системе власти, говорится в материале.