Ласки бывают опасными: учёный объяснил, как проявляется бешенство у животных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Бешенство у животных чаще всего выдают резкие изменения в поведении и повышенное слюноотделение. Об этом рассказала старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева, её РИА Новости цитирует в четверг, 12 февраля.

Бешенство поражает ЦНС и вызывает воспаление головного мозга. Именно поэтому животное начинает вести себя нехарактерно: в норме дикий зверь постарается избежать человека, а вот заражённый может спокойно приблизиться и даже пойти на контакт.

Ошибочно полагать, что недуг проявляется только в виде агрессии. Иногда болезнь, наоборот, делает зверя навязчиво дружелюбным. «Это довольно опасное поведение, потому что человек зачастую не может определить заражённое животное. Оно подходит гладиться очень навязчиво — в этой ситуации сложно связать это с бешенством, но это может быть ярким проявлением такого атипичного поведения», — пояснила Ерофеева.

Среди других характерных симптомов специалист назвала повышенное слюноотделение — один из наиболее заметных признаков инфекции. На более поздних стадиях возможны нарушения координации: животное теряет равновесие, у него могут отказывать задние лапы, иногда развивается паралич челюсти или глазных мышц.

Переносчиками вируса могут быть разные виды, однако для человека в первую очередь опасны хищники — лисы и енотовидные собаки, а также бездомные кошки и собаки, заключила эксперт.