Под Кембриджем нашли массовое захоронение эпохи викингов со скелетом «великана»

В окрестностях британского Кембриджа археологи обнаружили массовое захоронение времён викингов. О находке сообщило издание Live Science.

Раскопки проходили летом 2025-го примерно в 5 км к югу от города. В земле нашли яму с четырьмя целыми скелетами, несколькими черепами без тел и отдельными костями ног. Исследователи не исключают, что некоторые останки могли быть намеренно расчленены и даже выставлены напоказ.

Больше всего специалистов удивил скелет мужчины ростом около 195 см — для IX века это аномально высокий показатель. В его черепе обнаружили аккуратное овальное отверстие диаметром примерно 3 см.

Учёные полагают, что дыра могла появиться после трепанации — хирургической процедуры, которую в древности применяли для облегчения состояния при сильных головных болях или повышенном внутричерепном давлении. Необычный рост мужчины, по одной из версий, мог быть связан с гормональными нарушениями.

Радиоуглеродный анализ показал, что останки относятся к периоду между 772 и 891 годами. В то время территория под Кембриджем находилась на границе земель саксов и викингов, поэтому археологи не исключают, что захоронение связано с вооружёнными столкновениями.