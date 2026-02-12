Пышные юбки снова в тренде: стилист Влад Лисовец рассказал, что вернётся в моду в 2026 году

ВКонтакте

В 2026 году в моду может вернуться тренд на пышные юбки, которые отсылают к романтичным образам давно минувших времён. Об этом на своём сайте заявил российский стилист Влад Лисовец.

По словам эксперта, мировые дизайнеры всё чаще обращаются к эстетике прошлого — на подиумах появляются наряды, напоминающие об эпохе Джульетты или Марии Антуанетты. Причём речь идёт не об отдельных деталях, а о цельных образах, выдержанных в едином стиле.

«Вы уже знаете, что мода стала более утончённой, интеллигентной, силуэтной и сексуальной. Но мода любит контрасты и вспоминать хорошо забытое старое, но в новом прочтении. Так вот, девушки, пришло время вспомнить, что каждая из вас — принцесса», — призвал Лисовец.

Как подчёркивает стилист, новый тренд не должен провоцировать или демонстрировать сексуальность. Напротив, задача — добавить образу лёгкости, нежности, ощущения юности и свежести. И здесь важно чувствовать грань «между принцессой и царицей».

Пышная юбка, по мнению Влада Лисовца, лучше всего работает в сочетании с нарочито простым верхом — например, с рубашкой или джемпером. А вот худи стоит оставить для спортзала.

Говоря о корсетах, эксперт уточняет: в моде не столько сам предмет гардероба, сколько дух эпохи. Образы строятся скорее на театральности, чем на откровенности. Поэтому сочетание этого элемента с бомбером, карго-брюками и укладкой в стиле нулевых стилист считает уже неактуальным.

Отдельное внимание советует уделить аксессуарам. Например, съёмный воротник может стать удобной деталью, которую легко взять с собой и добавить к образу в нужный момент. Такие элементы доступны в разных ценовых категориях — их можно найти и на маркетплейсах.

«Дайте угадаю, вы думаете: и куда так пойти? Когда за окном сугроб в несколько метров, наверное, никуда, но по весне или летом — почему бы не освежить гардероб ярким трендом? Всегда можно стилизовать даже самые странные вещи современно и логично! Главное, не превратиться в тыкву в полночь», — подытожил Лисовец.