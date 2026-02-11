Путин предложил частично гасить ипотеку семьям, в которых рождается четвёртый ребёнок

ВКонтакте

Семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок, могут частично или полностью погашать ипотеку за счёт государства — в пределах 450 тысяч рублей. Соответствующее поручение правительству утвердил Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Теперь кабмину нужно просчитать, реально ли запустить такую меру, и при необходимости внести изменения в законодательство. Параллельно власти должны пересмотреть действующие жилищные программы для семей с детьми.

Среди идей — плавающая ставка по льготной ипотеке в зависимости от количества детей, возможность переходить из одной программы в другую по мере роста семьи и развитие льготной аренды для тех, кто пока без собственного жилья. Семьям с детьми до семи лет обозначен приоритет при улучшении условий. Большинство докладов по этим вопросам правительство должно представить до 1 июня 2026 года.

В документе есть и другие инициативы. Власти собираются собрать все меры поддержки для родителей в одном месте — на «Госуслугах» должен появиться отдельный раздел «Семья» и мобильное приложение к нему.

Правительству также поручено регулярно изучать «репродуктивные планы населения». Такие исследования хотят проводить не реже одного раза в три года. Отдельно кабмину предстоит оценить работу профильных медицинских центров и распространить их успешный опыт.

Ещё один блок касается яслей: регионам нужно оценить, хватает ли мест для детей до трёх лет и насколько они востребованы. При необходимости такие группы — в том числе частные — пообещали поддержать.