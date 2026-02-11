Константин Богомолов попросил освободить его от должности в Школе-студии МХАТ

Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом режиссёр написал в своём телеграм-канале в среду, 11 февраля.
«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и её нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — говорится в публикации.
Как отметили в пресс-службе Минкульта, просьбу театрального деятеля удовлетворили. «По собственному желанию», — добавили в министерстве (цитата по РИА Новости).
Константина Богомолова назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ в конце января. Новость быстро вышла за пределы светской хроники и спровоцировала жёсткую реакцию в профессиональном театральном сообществе. В Минкульте заявляли, что режиссёр «отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями».