Российские власти захотели запретить въезд спортсменам, сменившим гражданство

В России могут ввести запрет на въезд для спортсменов, которые решили выступать под иностранными флагами. Такое заявление в эфире передачи «Центральный канал» на платформе «VK Видео» сделал глава Минспорта Михаил Дегтярёв.

Министр сообщил, что уже подписал приказ, который предусматривает более жёсткий подход к подобным ситуациям. В качестве примера чиновник привёл случай с шахматистом, который после смены спортивного гражданства был лишён звания гроссмейстера.

То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут... Бросил паспорт и уехал! Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придём», — заявил Дегтярёв.